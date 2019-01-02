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Порошенко поделился своими музыкальными вкусами: топ-7 от президента (видео)
Президент Петр Порошенко включился в кампанию по популяризации украинской музыки. «Украинское — это модно», — уверен глава государства и составил свой топ-7 украинских исполнителей в 2018 году.
В лучшую семерку вошли представители самых разных направлений: от соула Джамалы до атмосферной электронной музыки «Линии Маннергейма». Также попал в список прославленный и неоднократно перепетый хит группы KAZKA «Плакала».
- Джамала «Крыла»;
- Onuka Strum;
- ТНМК — «Ангелы»;
- Антитела — «Лови момент»;
- Линия Маннергейма — «Где твоя линия?»
- Один в каное — «Иконы»;
- KAZKA — «Плакала».
Пользователи соцсетей согласны, что в Украине наконец появилась достойная музыка:
«Наверное, не больше полугода прошло, как у нас появилось огромное количество нашей музыки, мирового уровня! И концертные залы не пустуют, и по ТВ есть что посмотреть! Наконец-то!»;
«Еще год назад после введения квот радио было невозможно слушать, а теперь это качественный скачок»;
«Мы с друзьями столько украинских песен выучили за год! Поем в своей компании с удовольствием!».
Напомним, ранее в Украине назвали самые популярные песни на радиостанциях. Большинство треков оказались украинскими.
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