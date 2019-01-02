СМИ назвали вероятную причину смерти певца Криса Кельми

Шоу-бизнес

Известный советский и российский певец Крис Кельми скончался из-за остановки сердца. Об этом в среду, 2 января, «Федеральному агентству новостей» сообщили в МВД РФ.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле музыканта не обнаружено. По словам врачей, остановку сердца могло вызвать злоупотребление спиртным.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о смерти музыканта в его доме в Наро-Фоминском районе Московской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 2 января, российские СМИ сообщили о смерти известного музыканта Криса Кельми. Артист умер 1 января в своем подмосковном доме. Последней 63-летнего музыканта видела его бывшая жена Людмила, которая навещала Криса 30 декабря. После этого Кельми не выходил на связь. Напомним, что настоящее имя музыканта Анатолий Арьевич Кельми. Он родился 21 апреля 1955 года в Москве. Его родители приехали в столицу СССР из разных регионов страны строить метрополитен. Отец — из Коканда, мать — из Маньчжурии. Ребенок родился в палатке, где жили 30 человек. Анатолий начал играть на пианино и гитаре, когда ему было всего четыре года. Родители наняли сыну репетитора в пятилетнем возрасте. В восемь лет мальчик поступил в музыкальную школу им. Дунаевского по классу фортепиано. Дальше он поступил в Московский институт инженеров транспорта. Учился на одном курсе с Владимиром Кузьминым и Владимиром Слуцкером. После окончания вуза учился там же в аспирантуре, работал на строительстве тоннеля в Краснодарском крае. Все это не мешало Кельми продолжать заниматься музыкой. В 1972 году он создал вместе с гитаристом Александром Ситковецким группу «Високосное лето». Ребята играли песни The Beatles и The Rolling Stones. В группе играли также Александр Кутиков и Валерий Ефремов, которые позже вошли в состав «Машины времени». В 1979 году Кельми и Ситковецкий создали новую группу. Она получила название «Автограф». На фестивале в Тбилиси в 1980 году «Автограф» занял второе место, а первое — «Машина времени».

С 1987 года Крис Кельми начинает плотно сотрудничать с Аллой Пугачевой. Он участвует в постановке первых «Рождественских встреч». Одновременно много гастролирует с «Рок-ателье». Тогда же он собрал 27 популярных советских музыкантов для записи совместной песни «Замыкая круг», которая стала хитом. На предложение Кельми среди прочих откликнулись Андрей Макаревич, Александр Градский, Константин Никольский, Павел Смеян и другие.

В 2012 году стало известно, что у музыканта серьезные проблемы — он злоупотреблял алкоголем. Кельми несколько раз привлекали к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В декабре 2015 года Крис в радиоинтервью заявил, что страдает эпилепсией. Также он рассказал, что упал с седьмого этажа и остался жив. В том же году Кельми появился пьяным на телепередаче «Пусть говорят». Музыкант был женат один раз. У него остался сын Кристиан. Ему сейчас 30 лет.

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