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Посол Украины в США рассказал, каких шагов наша страна ожидает от государств Запада (видео)
Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, чего Украина ожидает от НАТО и Соединенных Штатов Америки. Об этом шла речь в студии «Час-Тайм», передает «Голос Америки».
По его словам, Украина ожидает от НАТО и США помощи по увеличению оборонных возможностей.
«Угроза России — это не только угроза Украине, но и угроза Европе в целом. В США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем совместно. Мы ожидаем продолжения помощи от США и НАТО по увеличению наших оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности», — сказал он.
Напомним, ранее Валерий Чалый сообщил, что никакой личной поддержки ни одного из кандидатов в президенты Украины властями США не происходит.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», посол Украины в США Валерий Чалый заявил в Вашингтоне о том, что отдельные представители Верховной Рады «вредили» процессу предоставления Украине американского оружия. В частности, были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев «Нужно оружие?» отвечали «А вы поддержите мою фракцию?». Это в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства, заявил Чалый. Также дипломат добавил, что теперь такие случаи уже не повторяются, и в Конгрессе сложилось четкое понимание необходимости поддержки Украины.
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