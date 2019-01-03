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Украина

Митрополит Епифаний объяснил, кого ждут в первую очедерь в ПЦУ

1:25 3 января 2019   46
Глава УПЦ Митрополит Киевский Епифаний
Инф. «ФАКТОВ»

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заверил, что двери Церкви открыты для всех православных Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

«15 декабря 2018 года в Святой Софии Киевской состоялся Объединительный собор, которым положена основа для восстановления единства украинского православия. Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины, желающих вместе в единой Поместной Церкви служить Богу и украинскому народу», — написал он.

Напомним, что официальное подписание Томоса об автокефалии поместной Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем пройдет 5 января 2019 года, а 6 января после божественной литургии он будет вручен митрополиту Епифанию. Также следует упомянуть, что 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата. С этого же дня начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил всех украинцев с наступившим Новым годом. Предстоятель Православной церкви Украины пожелал всем победного завершения войны с Россией.

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