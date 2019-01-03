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Митрополит Епифаний объяснил, кого ждут в первую очедерь в ПЦУ
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заверил, что двери Церкви открыты для всех православных Украины. Об этом он написал в своем Twitter.
15 грудня 2018 р у Святій Софії Київській відбувся Об’єднавчий Собор, яким покладено основу для відновлення єдності українського православ’я. Двері нашої Церкви відкриті для всіх православних України, хто бажає разом у єдиній Помісній Церкві служити Богові та українському народу.— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 2 января 2019 г.
«15 декабря 2018 года в Святой Софии Киевской состоялся Объединительный собор, которым положена основа для восстановления единства украинского православия. Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины, желающих вместе в единой Поместной Церкви служить Богу и украинскому народу», — написал он.
Напомним, что официальное подписание Томоса об автокефалии поместной Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем пройдет 5 января 2019 года, а 6 января после божественной литургии он будет вручен митрополиту Епифанию. Также следует упомянуть, что 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата. С этого же дня начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил всех украинцев с наступившим Новым годом. Предстоятель Православной церкви Украины пожелал всем победного завершения войны с Россией.
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