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Здоровье

Похудение в зрелом возрасте подрывает здоровье, — медики

5:12 3 января 2019   77
Похудение
Инф. «ФАКТОВ»

Ученые из Миннесотского университета изучали, как на разных этапах жизни люди пытаются контролировать свой вес, и в результате убедились, что зачастую люди начинают прибегать к различным методикам похудения в подростковом возрасте, а в зрелом возрасте лишь усугубляют эту склонность. Об этом пишет «Медикфорум».

Работа специалистов показала, что увлеченность не самыми здоровыми приемами похудения может подрывать здоровье.

Ученые пришли к выводу, что подрывающие здоровье методы похудения не ограничиваются периодом подросткового возраста — люди зачастую продолжают следовать им и через 15 лет.

«Такие способы похудения и контроля веса, как очистка организма, голодание и определенные виды диет связаны с возникающими со временем проблемами со здоровьем», — заявили эксперты.

По их словам, попытки худеть нередко способствуют появлению расстройств пищеварения, депрессии, а также злоупотреблению психоактивными веществами.

Исследование показало, что с возрастом как мужчины, так и женщины, чаще озадачиваются проблемами веса и предпринимают попытки следовать какой-нибудь диете. К примеру, ученые установили, что в возрасте от 25 лет до 31 года мужчины пытаются похудеть, сев на диету, пять раз в год и более. Кроме того, с возрастом учащается использование экстремальных методов похудения, включая чистку организма и таблетки для похудения, отметили исследователи.

«Около 20% представителей обоих полов сообщали о том, что начали соблюдать диету в зрелом возрасте. Обычно и мужчины, и женщины в зрелом возрасте стремятся придерживаться тех подрывающих здоровье практик похудения, к которым они прибегали еще в юности», — отметили авторы проекта.

Сейчас исследователи пытаются определить те факторы риска, которые могут вести к нездоровой практике контроля веса у взрослых людей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный фитнес-тренер Анита Луценко заявила о том, что для того, чтобы похудеть, нужно есть, притом много. Женщина написала книгу о здоровом питании и тренировках и рассказала о том, как восстановить форму после рождения ребенка.

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