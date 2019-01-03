Отступать некуда: раскрыта хитрая стратегия Путина с шантажом Запада

Мир

Власти России намеренно шантажируют Запад, повышая ставки своей очередной агрессией. В Кремле понимают, что в случае капитуляции Владимиру Путину и людям из его окружения будет некуда бежать.

Такое мнение высказал бывший дипломат, шоумен и блогер Дмитрий Чекалкин в интервью «ФАКТАМ».

«Нельзя, конечно, недооценивать всю опасность путинского режима. Путину и его камарилье отступать-то особенно некуда. Поэтому они повышают градус напряженности, намеренно блефуя, запугивая и шантажируя мир», — сказал Чекалкин, отметив, что это является одним из методов информационной войны.

По словам блогера, стратегия Кремля нацелена на провокации и диверсии.

Полный текст интервью Дмитрия Чекалкина читайте на «ФАКТАХ» Я веду антипутинскую пропаганду, поскольку видел, в каких условиях живут люди в России.



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