- 11:08 Курс гривни ослаб: чего ждать до конца января
- 10:56 Киевский зоопарк просит не привозить использованные елки: они опасны для животных
- 10:47 Как украинцы отмечали Святвечер и рождественские праздники и в какие приметы они верили?
- 10:42 Отступать некуда: раскрыта хитрая стратегия Путина с шантажом Запада
- 10:30 Стопроцентный результат: «МЮ» выиграл четвертый матч подряд при Сульшере
- 10:29 Под Львовом автоцистерна столкнулась с микроавтобусами: два человека погибли, пятеро травмированы
- 10:24 В Украине зафиксирована первая в новом году смерть от кори: в Житомире умер ребенок
- 10:14 Трагедия в Магнитогорске: утвержден график похорон и выплат материальной помощи
- 10:06 Украинская супермодель показала откровенные фото в купальнике
- 10:01 Как нынешняя цена нефти повлияет на стоимость горючего в Украине
Отступать некуда: раскрыта хитрая стратегия Путина с шантажом Запада
Власти России намеренно шантажируют Запад, повышая ставки своей очередной агрессией. В Кремле понимают, что в случае капитуляции Владимиру Путину и людям из его окружения будет некуда бежать.
Такое мнение высказал бывший дипломат, шоумен и блогер Дмитрий Чекалкин в интервью «ФАКТАМ».
«Нельзя, конечно, недооценивать всю опасность путинского режима. Путину и его камарилье отступать-то особенно некуда. Поэтому они повышают градус напряженности, намеренно блефуя, запугивая и шантажируя мир», — сказал Чекалкин, отметив, что это является одним из методов информационной войны.
По словам блогера, стратегия Кремля нацелена на провокации и диверсии.
Полный текст интервью Дмитрия Чекалкина читайте на «ФАКТАХ» Я веду антипутинскую пропаганду, поскольку видел, в каких условиях живут люди в России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 740 мм