Политика

Закончился 2018 год. Он был насыщен разными событиями — и такими, которые обязательно войдут в историю, и такими, о которых, казалось бы, много говорят, но вскоре напрочь забывают. Перечислим некоторые из самых резонансных в хронологическом порядке. «Кремлевский доклад», представленный Конгрессу Минфином США, скандал из-за вмешательства России в выборы Трампа, отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, окончание АТО и начало операции Объединенных сил, завершение строительства Керченского моста, голодовка Сенцова, Балуха и других узников Кремля, чемпионат мира по футболу, «убийство» журналиста Аркадия Бабченко, уход из жизни Левка Лукьяненко и Ивана Драча, взрывы в Ичне, нападение на Екатерину Гандзюк, пятилетие Евромайдана и столетие окончания Первой мировой войны, кампания за получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины, захват россиянами украинских моряков… О том, каким был этот год для страны, «ФАКТЫ» поговорили с Дмитрием Чекалкиным — генеральным директором агентства DIVA production, известным шоуменом, теле- и радиоведущим и популярным блогером .

— Дмитрий, начнем с самого главного. После наглой провокации россиян в Керченском проливе и захвата наших моряков и кораблей одни эксперты заговорили о том, что Путин вот-вот развяжет третью мировую войну, другие — что не посмеет. Причем аргументы у обеих сторон довольно убедительные.

— Нельзя, конечно, недооценивать всю опасность путинского режима. Мой бывший коллега, сбежавший из Москвы, написал недавно в «Фейсбуке»: «Ты же понимаешь, что ставки уже не на миллиарды, а на триллионы украденных долларов». Путину и его камарилье отступать-то особенно некуда. Поэтому они повышают градус напряженности, намеренно блефуя, запугивая и шантажируя мир. В какой-то степени это один из методов психологической информационной войны.

— Абсолютно гэбэшный метод.

— Ну да. Главное, чему он учился в высшей школе КГБ, — провокациям и диверсиям. На это, в принципе, все и нацелено.

Впрочем, до реальных бомбардировок российскими войсками Запада, думаю, дело не дойдет. Там ведь живут дети и внуки высокопоставленных россиян, там хранятся капиталы чиновников и олигархов. Кто же Путину даст развязать какую-то полномасштабную войну, если все будущее его окружения связано с Западом?

— Мы тоже весной 2014 года думали, что он не посмеет напасть.

— Но здесь-то у него никого нет. Как в расхожем анекдоте. Звонит Лавров Шойгу: «Слушай, Кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живет». Шойгу возмутился: «Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев — по Берлину, Мизулина — по Бельгии, Жириновский — по Швейцарии. Еще люди звонили, список большой. Куда бить-то в случае чего?» — «Ну, долбани по Воронежу, там наших точно нет».

Поэтому для них в этом плане Украина — удобный плацдарм для якобы войны с Западом. Здесь они не особенно вредят собственным интересам, развязывая провокации и операции. Но о реальной угрозе именно мировой войны говорить не стал бы.

— Теперь перейдем к знаковым событиям этого года.

— И начнем с тех, к которым явно причастна Россия. Недавний инцидент в Керченском проливе точно войдет в топ главных событий. Еще отравление «Новичком» Скрипалей, заварушка в Париже (какими будут ее дальнейшие последствия?), «рашагейт» в США (где открываются все новые и новые подробности), Brexit (английский миллионер Аарон Банкс, финансировавший информационную кампанию за выход Великобритании из ЕС, получил доли в российских алмазодобывающих и золотодобывающих компаниях). К сожалению, усилия, предпринимаемые путинской бандой, дают свои всходы. Их главная задача — запугать и разобщить мир.

— Условно говоря, всемирный план «Шатун».

— Да.

— В Украине де-факто давно стартовала избирательная кампания. Как вы относитесь к тому, что кандидатами в президенты могут стать артисты?

— В Италии лидер партии «Движение пяти звезд» — бывший комик Беппе Грилло. Согласно статистике, четверть европейцев отдают свои голоса за откровенно популистские партии. Это тоже результат информационной, пропагандистской, психологической войны. То, что лицемерие и популизм зашкаливают, становится сегодня угрозой не только для Украины, но и для всего мира.

Конечно, в том, что у нас всерьез обсуждают проблему выдвижения Зеленского на высший пост в стране, сыграло свою роль телевидение — мощнейший инструмент воздействия на умы, манипулятор общественным сознанием. Сегодня 80 процентов украинцев продолжают получать основной массив информации с телеэкрана. Надо пытаться в меру сил противостоять этому.

Предстоящие выборы обрекут украинское общество на дальнейший раскол.

Мне трудно представить Зеленского на трибуне ООН или на переговорах в нормандском формате. Тот, кто воспринимает его в качестве президента, наверное, и Охлобыстина считает медицинским светилом. Однако это разные вещи — руководить командой юмористов и быть менеджером огромной страны.

— А Вакарчук?

— Со Славой мы давно знакомы. Регулярно с ним спорю. Иной раз, когда схлестнемся на политические темы, он в сердцах говорит: «Больше не могу тебя выдерживать».

— Он будет идти в президенты?

— Нет. Но объясняет: «Я играю вдолгую». А я ему: «Пока ты будешь играть вдолгую, может, страны в том виде, как сейчас, уже не останется». Жан-Жак Руссо говорил: «Видеть несправедливость и молчать — значит самому участвовать в ней».

Еще есть известное выражение: «Стиль полемики иногда важнее предмета полемики». Я об этом Мустафе Найему как-то сказал: «Вы с Лещенко общались с Януковичем, иногда заискивали и заглядывали ему в глаза. А сейчас с такой агрессией и гневом обрушиваетесь на человека, в чью парламентскую фракцию входите…» Еще часто цитирую фразу: «Иногда дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело».

Когда мне говорят: «Ну, ты и порохобот», объясняю, что просто пытаюсь логически мыслить. И тут снова упрек: «Так это же и есть первый признак порохобота».

Однако я в какой-то степени имею моральное право так рассуждать, поскольку в бытность переводчиком, дипломатом, президентом телерадиокомпании и ведущим многих праздничных торжеств общался, как сейчас с вами, со всеми украинскими президентами, премьер-министрами, спикерами парламента, видел всех претендентов на эти должности (многих из которых, кстати, уже нет в живых — Кирпы, Кравченко, Черновола, Гетьмана, Щербаня, Кушнарева).

— В этом году ушли из жизни Иван Драч и Левко Лукьяненко — люди, чьи имена будут вписаны в историю Украины.

— Увы, для большей части общества их уход был малозаметен. В современном мире можно быть каким-то моральным камертоном, если ты активно выступаешь и высказываешься на все актуальные темы. К сожалению, в последние годы не видел их пламенных ярких резонансных выступлений ни в парламенте, ни на каких-то телевизионных ток-шоу, ни в Интернете.

— «Убийство» Бабченко разделило даже журналистскую среду. Одни обвиняют его в том, что, дескать, не следовало так поступать и имитировать смерть, другие горячо его защищают. Что скажете?

— Тех, кто предъявляет какие-то претензии к нему, спрошу: «А как бы вы себя повели на месте Бабченко, если бы вам сообщили, что на вас готовится покушение?»

Так получилось, что я заказчика «убийства», Бориса Германа, знаю больше двадцати лет. Когда-то его отец даже пытался сделать из меня его наставника.

— В какой сфере?

— Да просто в жизни. К сожалению, в стране хватает таких психически не очень стабильных людей. Так что несложно найти тех, кто за 20—30—40 тысяч долларов пойдет на заказное убийство. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, но таких «заказух» могло быть гораздо больше. Денег «за поребриком» хватает. 15 процентов российского бюджета засекречено. Колоссальные суммы тратятся на специальные операции, о которых можно только догадываться.

Расскажу об одном случае. Дело было, кажется, в 2009 году. Зайдя как-то в один модный киевский ресторан, увидел там бывшего российского дипломата, с которым мы вместе работали в Израиле (Чекалкин с 1992 по 1996 год был первым украинским консулом в этом государстве. — Авт.). У нас тогда с россиянами не возникало абсолютно никаких конфликтов и трений. Мы дружили. Этот Леонид был то ли гэрэушником, то ли эфэсбэшником. В любом случае у него под пиджаком были погоны. И вот при встрече я на автомате произнес нашу обычную шутку: «Привет, товарищ полковник». Он обнял меня и сказал на ухо: «Вообще-то, давно генерал. А здесь я Вова». То есть сложно вообразить, сколько вокруг нас тайных агентов Кремля.

Они в силу многих причин очень любили ездить в Украину и тратить здесь свои эфэсбэшные деньги. Слава Богу, что не все уходило на то, что планировалось, большие суммы эти люди просто спускали на ветер. Тем не менее не стоит недооценивать уровень проникновения сюда российских агентов и структур.

— У меня уже паранойя.

— Об этом и речь. Я Алене Притуле после убийства Павла Шеремета говорил, что уже не знаю сам, где заканчивается бдительность и начинается паранойя.

Известно же, что, кроме засекреченной части российского бюджета, есть еще десятки миллиардов долларов на счетах подставных персонажей типа виолончелиста Сергея Родулгина (близкий друг Путина. — Авт.) или «повара Путина» Евгения Пригожина (финансирует ЧВК «Вагнера» и так называемую фабрику троллей в Ольгино. — Авт.), которые тратятся на подрывные деяния и т. д. Оказывается, два парня, которые развернули флаг «ДНР» во время протеста на Елисейских полях, были на содержании у российского олигарха Малофеева. То есть за деньги, украденные у россиян, «мы на радость всем буржуям мировой пожар раздуем».

— Ровно пять лет назад в Украине начался Евромайдан. Многие теперь признаются, что «не за то» тогда стояли на главной площади страны. У вас нет разочарования?

— Ни в 2004 году, ни в 2014-м не было никаких разочарований, поскольку не было и очарования.

Я отдавал себе отчет о качестве не только украинского политикума, но и украинского общества. Дело в том, что наш генофонд изрядно поиздержался в пути. Часто цитирую стих одноклассника Владимира Высоцкого Игоря Кохановского о том, что произошло за последние сто лет с обществом: «Сначала били самых родовитых, потом стреляли самых работящих, потом ряды бессмысленно убитых росли из тысяч самых не молчащих. Среди последних — сплошь интеллигенты, радетели достоинства и чести, негодные в работе инструменты для механизма поголовной лести. В подручных поощряя бесталанность, выискивала власть себе подобных. В средневековье шла тоталитарность, создав себе империю удобных, послушных, незаметных, молчаливых, готовых прославлять вождем бездарность, изображать воистину счастливых, по праву заслуживших легендарность. Держава, обессиленная в пытках, еще не знала о потерях сущих. Не знала, что количество убитых откликнется ей качеством живущих».

Понятно, что с таким качеством населения мы завтра в Британии не проснемся. Так что не было абсолютно никаких иллюзий. Более того, я в 2014 году ходил на Антимайдан — раздавал там свои листовки от «Веселих яєць». До сих пор многие вспоминают в «Фейсбуке», что видели, как меня за это задерживали коменданты Антимайдана.

Главная наша опасность — невежество. Это корень всех пороков. Невежество плюс религия дают нам экстремизм и терроризм. Невежество плюс власть — тоталитаризм. Невежество плюс деньги — коррупцию. Невежество плюс свобода — хаос. Невежество плюс бедность — преступления. Бороться нужно в первую очередь с незнанием.

Недавно читал социологию: половина старшеклассников не знают, что такое ГУЛАГ. Кто им должен рассказать, что в 1937 году на улице Липской (бывшая Розы Люксембург), буквально в ста метрах от моего офиса, людей расстреливали каждую ночь? В подвалах Октябрьского дворца — то же самое. Мои соседи в детстве слышали эти ночные выстрелы. Не зная о том ужасе, мы, к сожалению, способны его повторить. Главный урок истории в том, что люди не извлекают уроков из уроков истории. Об этом следует думать и говорить.

— С весны этого года в нашем лексиконе появилось слово «томос».

— Кроме всего прочего, это очень важный инструмент отсечения российской агентуры.

В феврале 2014 года, буквально через несколько дней после расстрела на улицах Институтской и Грушевского, мы с детьми, гуляя по Подолу, зашли в Ильинскую церковь. Отец Виталий, которого я прекрасно знаю, обратился к прихожанам, при этом ничтоже сумняшеся периодически смотрел мне в глаза: «Черный антихрист пришел на нашу землю, разброд и шатание, кровь пролилась…» Имени Обамы он не называл, но было понятно, что речь о нем. И паства смиренно кивала. Я был единственным, кто после этой фразы демонстративно вышел из церкви. В 2004 году эти же попы говорили, что Ющенко антихрист…

Поэтому важно, что ввели военное положение. Российским «боевым монахам» путь в Украину теперь закрыт. Стрелков же признался, что вся его охрана состояла из монахов Святогорской лавры.

— На религиозной почве может начаться кровопролитие?

— Нет, если в противостояниях не будут участвовать боевики, которые прикрываются монашескими рясами.

— На ваш взгляд, 2018 год стал какой-либо вехой в экономической, политической, внешнеполитической сферах?

— У классика есть фраза: «Сложнейшие изменения в обществе суть изменения нравственные». Менять какие-то атрибуты не главное. Главное, чтобы как можно больше людей думали о стране и защищали украинскую независимость. Да, может, кто-то ненавидит государственный аппарат, но это не является основанием для того, чтобы ненавидеть Украину. Не дай Бог нам повторить ситуацию 1917—1918 года, когда Грушевский копал под Винниченко, вместе с Винниченко они копали под Петлюру, а потом все трое — под Скоропадского. Махно же вообще сражался со всеми.

— В итоге потеряно 70 лет.

— Мы потеряли 30 миллионов человеческих жизней! Украина была бы совсем другой страной, если бы мы сплотились, как финны вокруг Маннергейма, и не отдали ее на поругание. А у нас тех, кого не застрелили в 1919 году, сослали в 1929-м во время коллективизации в Сибирь. Кого не сослали — в 1933 году уморили голодом. Кого не уморили голодом — расстреляли или отправили на Соловки и на Колыму в 1937-м. Кого не расстреляли — уничтожили в страшном военном пожаре.

— Когда закончится война?

— К сожалению, сегодня единственный инструмент у Путина — это и дальше повышать ставки, запугивать и блефовать. Пока он жив и пока в России холодильник не победил телевизор, это будет продолжаться. Хочется надеяться, что что-то глобальное там произойдет, что в Кремль прилетят черные лебеди, но пока оснований для этого нет. Все равно цена на нефть почти в десять раз выше, чем была при Ельцине. Россия действительно сумела подсадить Европу на свою нефтяную и газовую иглу и теперь тратит и даже накапливает миллиарды нефтегазовых долларов.

— Следующая веха — фейковые «выборы» в «Л/ДНР». Одни персонажи сменились другими.

— Честно скажу, что невнимательно слежу за деятельностью Пушилина и Пасечника, мне трудно дать какую-то оценку их последних телодвижений.

Всегда привожу в пример арабо-израильский конфликт. До 1991 года израильтяне вообще не общались с лидерами палестинских организаций, потому что понимали, что это марионетки, которыми управляют из Кремля. Так и тут. От этих луганских и донецких деятелей реально ничего не зависит. Недавно меня удивил один из наших кандидатов в президенты: мол, с ними можно вести переговоры, они не так токсичны, как их «папередники», и имеют какое-то самостоятельное видение этой ситуации. Что за ерунда? Они полностью зависят от финансовых вливаний Москвы. Это же смешно — рассчитывать, что в этих «республиках» может что-то реально поменяться, пока не поменялась ситуация в Кремле.

— Вы смотрели чемпионат мира по футболу, который прошел в июне—июле в России?

— Я не был в последние годы фанатом футбола, но решающие матчи до войны всегда смотрел. Этот мундиаль не смотрел принципиально.

— Скандалы с российским вмешательством в выборы президента США могут завершиться «трампогейтом»?

— Трудно предвосхитить. Но главная задача Кремля — раскол американского общества — достигнута. Такого противостояния между демократами и республиканцами никогда не было за всю историю, наверное, со времен Гражданской войны. Импичмента не будет, для этого нужно найти две трети голосов в Сенате. Но, поскольку 89 процентов республиканцев все равно поддерживают Трампа, сенаторы их мнение должны учитывать.

— В течение этого года антироссийские санкции только усиливались, так что слухи об их возможной отмене оказались очень преувеличены. Как думаете, так будет и дальше?

— Политика — искусство возможного. Насколько готовы европейцы идти на решительные шаги, учитывая, что им самим популистские партии наступают на горло? Будут европейцы объединены или разрознены? Мы не знаем. Задача Путина — разобщить, разъединить любые союзы и народы — НАТО, ЕС, американское общество. Сегодня эта карта достаточно активно разыгрывается.

— Нам предстоит сложнейший год — президентские и парламентские выборы. От чего бы вы могли предостеречь наших читателей?

— Не покупаться на популизм. Как можно верить в то, что Тимошенко сможет выполнить свои обещания поднять пенсии и одновременно снизить в два раза цены на газ? Откуда она возьмет деньги? Выиграет в лотерею, как Ляшко?

Поэтому, когда речь идет о грядущих выборах, говорю: верю, что возобладают здравые силы. Нам нужно действовать, как китайцы, воплощающие в жизнь свой лозунг: «Шаг за шагом мы достигнем великой цели». Вектор движения страны определяется совокупностью всех действий, совершенных всеми жителями этой страны.

— Но вектор мы уже определили.

— Ну да. И его надо придерживаться. Не дай Бог нам вернуться опять в этот Мордор.

Почему я так активно продолжаю вести антипутинскую пропаганду? Потому что своими глазами видел, во что превратили родину моего отца и деда в России (дед Дмитрия родом из старообрядческого села Чекалки, расположенного между Удмуртией и Башкирией. — Авт.), в каких ужасных, нечеловеческих условиях там живут люди.

Я еще до всех событий часто, будучи в Крыму, разговаривал с местными таксистами. Они возмущались: «Что нам дала Украина?» Я советовал: «Поезжайте в любую сторону — хоть в Харьков, хоть в Днепр, хоть в Одессу, хоть во Львов, посмотрите, как люди живут по обе стороны трассы. А потом — из Москвы в Петербург, по дороге, которую Радищев описал еще 230 лет назад. Посмотрите, какое там запустение. Куда вы стремитесь?»

Да, в Москве есть Садовое кольцо, Новая Рига, Барвиха, Рублевка, там люди действительно купаются в роскоши, просаживая украденные у народа миллиарды долларов. Но они своих детей и внуков отправили на Запад. Еще есть более-менее благополучные Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург. А все остальное? Поезжайте в Самару, в Саратов, в Астрахань, в Архангельск. О чем вы говорите? Какой «русский мир», какая «русская весна»?

Мой знакомый сдавал в аренду российским продакшн-студиям свои особняки в Конче-Заспе, чтобы те снимали сериалы о красивой жизни. Можете представить? При этом у нас нет этих свалившихся с неба триллионов долларов, этого золотого дождя, в каком купаются российские олигархи.

Украине надо развивать свои направления. Меня, например, беспокоит рынок земли. У Столыпина, убитого популистами в Киеве, была знаменитая фраза, когда он говорил о земельной реформе, которая сейчас для нас столь же актуальна, как и более ста лет назад: «Это не проблема, которую можно решить. Это проблема, которую нужно решать». Повторюсь, видеть несправедливость и молчать — это самому в ней участвовать.

Когда в столице проходили акции против приватизации земли, выяснилось, что протестующие отнюдь не крестьяне, а киевляне — активисты из «Батьківщини». Пытался с ними дискутировать. Объяснял, что 27 лет назад здесь, в Киеве, квадратный метр их жилплощади, например, стоил 15 долларов, сейчас — 1500. Цена увеличилась в сто раз благодаря тому, что стали действовать законы рынка. Точно так же в Польше, Венгрии, Чехии и Словакии подорожали не только квартиры, но и земли сельскохозяйственного назначения. Раньше гектар земли стоил 50 долларов, сейчас 5000. А у нас до сих пор бабушки получают по два мешка картошки за то, что сдают в аренду свои три гектара. Вы же издеваетесь над этими людьми, настолько забив им голову своей лживой пропагандой, что они сами против приватизации.

— Селяне ее боятся.

— Чего? Прожить последние годы своей жизни в достатке, получая дополнительно две-три тысячи долларов в год? Почему политиков это не волнует? Ладно, если бы тут были солончаки и пустыни, но у нас самая плодородная в мире земля, и мы могли бы сюда привлечь миллиарды инвестиций.

Едва перелетаешь границу Украины, видишь, сколько там тепличных хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, ферм. А у нас латифундисты, заплатив селянам за аренду земли копейки, все засадили рапсом, кукурузой, подсолнечником. При минимальных затратах получают какой-то доход. Но это абсолютно не та рентабельность, которая могла бы быть, даже если посадить морковку. Людям не могут толком это все объяснить. Позорный мораторий на продажу земли продолжается столько лет.

Возвращаемся к началу разговора. Невежество — корень всех проблем и пороков. Подтверждений этому масса. Поэтому надо обеспечивать максимально возможный резонанс. То же касается и грядущих выборов. Задача всей страны — максимально объединиться и идти вперед.

Я недавно встречался с двумя бывшими сокурсниками. Один часто летает в Сирию и Сомали с гуманитарными миссиями. Он сказал: «Вы думаете, что в украинской политике все настолько плохо, что хуже не бывает? Побывайте хоть раз в Могадишо или под Дамаском. Посмотрите, к чему привели путинские усилия по раздуванию конфликта в Сирии, и радуйтесь, что живете в Украине». И возражений нет ни в чем.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в России озвучили неожиданный прогноз о будущем оккупированного Донбасса. Тем временем генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что военная угроза со стороны России не только не исчезла, но и продолжает нарастать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter