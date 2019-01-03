Сильный ветер и мороз: синоптик рассказала о погоде 4 января

Украина

Температура воздуха в Украине продолжит снижаться, а 4 января на юго-восток Украины обрушится греческий циклон. Он затронет Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую и частично Харьковскую область, а также аннексированный Крым. Об этом свидетельствует карта, опубликованная синоптиком Натальей Диденко.

Синоптическая карта на 4 января

По ее словам, во всех этих регионах ждут снега, мокрого снега, иногда — с дождем. Одновременно порывы северо-восточного ветра будут достигать 22−25 метров в секунду.

В Киеве пятница, 4 января, будет влажной и холодной. Местами возможен небольшой снег, на дорогах — гололедица. Ночью ожидается 5−7 градусов мороза, днем столбики термометра будут колебаться у отметок минус 2-минус 4 градуса.

«В дальнейшем морозы в Украине усилятся», — предупреждает синоптик.

Ждать ли нынешней зимой сильных морозов и возможны ли температурные рекорды, читайте в статье «ФАКТОВ» «Снегопады, сильный ветер и морозы до минус 18: какой будет погода в Украине в ближайшее время».

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