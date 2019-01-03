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- 14:22 На Прикарпатье водитель грузовика избил остановившего его полицейского
На Прикарпатье водитель грузовика избил остановившего его полицейского
Инцидент произошел на автодороге Н-10 в селе Отыния Коломыйского района.
— Поступила информация, что грузовой автомобиль Iveco везет металлолом без необходимых документов, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе патрульной полиции Ивано-Франковской области. — Патрульный экипаж обнаружил и остановил данный грузовик, водителю было указано на нарушение Правил дорожного движения — груз выступал за борта машины более чем на метр (фото грузовика — в заголовке. — Авт.). Инспектора попросили водителя предъявить документы для ознакомления, однако тот в грубой форме, употребляя нецензурную лексику, отказался. Водителя несколько раз предупреждали, что, если он не прекратит нарушать общественный порядок, то к нему будет применена физическая сила. В ответ мужчина схватил инспектора патрульной полиции за форму, ударил и повалил на землю. Невзирая на активное сопротивление, сотрудники полиции, применив слезоточивый газ, надели на нарушителя наручники.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Коломыйского райотдела полиции. Нарушителем оказался 36-летний местный житель, который раньше уже имел проблемы с законом, а также несколько раз привлекался к административной ответственности.
* Задержанный водитель
Пострадавший полицейский госпитализирован, врачи поставили ему диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб и рваная рана пальца. По факту умышленного нанесения телесных повреждений сотруднику полиции открыто уголовное производство, ведется следствие.
Тем временем, как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полиция разыскивает боксера, который проломил череп человеку из-за замечания. А в сети обсуждают жесткую расправу водителя над пешеходами-нарушителями.
Фото патрульной полиции
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