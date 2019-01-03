Украина

Реалии "ДНР": в фейковой "республике" работают всего два томографа

До войны это современное диагностическое медицинское оборудование было в ряде больниц Донецкой области. С приходом «русского мира» ситуация изменилась кардинально. В местных пабликах пишут, что в настоящее время «в „ДНР“ осталось два работающих кабинета компьютерной томографии».

По словам жителей, «один в Макеевке, второй в 17-й неврологии в Донецке, третий — в больнице имени Калинина — не работает». «Люди жалуются на сумасшедшие очереди. Своевременная томография мозга — вопрос жизни и смерти», — комментируют возмущенные пользователи.

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При этом, разумеется, об обещанной боевиками бесплатной медицине даже речи нет. Тариф на магнито-резонансную томографию стартует от 1500 рублей (около 600 гривен), а средний размер пенсии — около 2000 рублей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Иловайске умер последний врач-педиатр.

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