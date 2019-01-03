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Реалии "ДНР": в фейковой "республике" работают всего два томографа
До войны это современное диагностическое медицинское оборудование было в ряде больниц Донецкой области. С приходом «русского мира» ситуация изменилась кардинально. В местных пабликах пишут, что в настоящее время «в „ДНР“ осталось два работающих кабинета компьютерной томографии».
По словам жителей, «один в Макеевке, второй в 17-й неврологии в Донецке, третий — в больнице имени Калинина — не работает». «Люди жалуются на сумасшедшие очереди. Своевременная томография мозга — вопрос жизни и смерти», — комментируют возмущенные пользователи.
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При этом, разумеется, об обещанной боевиками бесплатной медицине даже речи нет. Тариф на магнито-резонансную томографию стартует от 1500 рублей (около 600 гривен), а средний размер пенсии — около 2000 рублей.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
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