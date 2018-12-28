Умер последний педиатр: в оккупированном Иловайске признали катастрофическую ситуацию с медиками

Украина

В оккупированном Иловайске наблюдается острая нехватка врачей-педиатров. Жители жалуются, что врачи приезжают из других городов и прием ведется всего с 9:00 до 12:00. В результате, образуются огромные очереди, которые высидеть с больным ребенком невозможно.

«В Иловайске сложилась катастрофическая ситуация с врачами-педиатрами. В этом году умер последний врач-педиатр, который работал в Иловайске. Сейчас в городе нет ни одного педиатра», — сообщила одна из террористок «ДНР» Ольга Долгошапко, пишут Донецкие новости.

По ее словам, сейчас прием детей ведут врачи из оккупированного Харцызска (по средам и пятницам) и оккупированного Донецка (по понедельникам, вторникам и четвергам).

Также террористка сообщила, что нехватка врачей и медперсонала — это проблема практически всех городов, оккупированных террористами «ДНР», в том числе, и Донецка.

Решением данной проблемы мог бы стать выезд заболевших людей на лечение на подконтрольную правительству территорию Украины, если бы не большие очереди на морозе, которые нужно простоять, чтобы попасть на пункт пропуска. В таких очередях даже здоровый человек может заболеть.

Так, в частности, «ФАКТЫ» писали о таких очередях в Луганске и в Донецкой области.

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