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Главарь "ДНР" разозлил народ "щедрыми" новогодними обещаниями
Сепаратистские сайты «ДНР» опубликовали «официальное поздравление» Дениса Пушилина с Новым годом. Он пообещал вконец обнищавшим людям, что 2019-й станет «годом достижений». Правда, как всегда, не объяснил, как и за счет чего собирается их достичь.
Сначала бывший МММ-щик обозначил приоритеты — «экономическое развитие республики и повышение благосостояния наших граждан». В планах ставленника Кремля «масштабный перезапуск промышленности» и «новые перспективы сотрудничества с Россией и братскими республиками» (они прежние — никем, кроме РФ, не признанные «ЛНР», Южная Осетия и Абхазия).
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Фразу «сегодня с полной уверенностью можно сказать, что Донецкая народная республика крепко стоит на ногах» едко прокомментировали в местных пабликах. «Вывод один: надо бежать на рынок, скоро цены снова взлетят», «так крепко на ногах Донбасс еще не стоял никогда, кому сказать спасибо?», «русский мир — полная безнадега: доказано «Л/ДНР», «нашему благосостоянию завидуют в Гондурасе» и т.д.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что стало известно, сколько российских военных находится на Донбассе.
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