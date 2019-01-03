Происшествия

В Харькове на Новый год зверски убили двух иностранных студенток: появились детали и фото

В Харькове зарезали двух иностранных студенток. После того как девушки перестали выходить на связь, родственники попросили знакомого навестить их. Тела подруг, снимавших квартиру в девятиэтажке на Салтовке, нашли в четверг, 3 января, в спальне.

Утром 3 января в Киевский отдел полиции обратился 19-летний студент из Турции. Он попросил установить местонахождение двух его сокурсниц, которые уже третий день не отвечают на звонки. Сотрудники полиции выехали на улицу Валентиновскую по адресу, где проживали девушки. Но когда смогли войти в квартиру, обнаружили лишь их тела с признаками насильственной смерти. По факту умышленного убийства двух человек открыто уголовное производство, сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации Харьковского областного главка полиции.

Как стало известно «ФАКТАМ», 20- и 22-летняя погибшие учились на втором курсе Харьковского национального медицинского университета. Первыми забеспокоились их родственники в Турции — девушки перестали отвечать на звонки еще 31 декабря. Поэтому вечером 2 января родственники попробовали связаться с ними через земляка — сокурсника пропавших. Тот приехал к ним на съемную квартиру в доме 13а по улице Валентиновской (на фото в заголоке), но дверь ему не открыли. После чего парень обратился в полицию.



* Девушки арендовали двухкомнатную квартиру в этой девятиэтажке

В настоящее время правоохранители еще работают на месте преступления, проводят поквартирный опрос и другие первоочередные следственные действия.



* Полицейские осматривают место преступления. Фото со страницы Facebook-сообщества Харьков SOS

Официально причина и время смерти, а также — были ли тела жертв связаны, не сообщается. Но, по данным источника «ФАКТОВ», девушки погибли от колото-резаных ран. Тела были найдены на кровати в спальне, жертвы были одеты. Сколько они там пролежали, устанавливают эксперты.

Было ли это преступление на сексуальной почве или же оно связано с ограблением — пока неизвестно. По одной из версий, двойное убийство — дело рук одного злоумышленника.



* В квартире были разбросаны вещи. Фото отдела коммуникации ГУ НПУ в Харьковской области

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице арестован 30-летний мужчина, которого подозревают в убийстве 31 декабря матери, бывшей жены и двух собственных детей. А воспитательницу детсада, утопившую двух своих детей, экспертиза признала неосудной.

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