Украина

Украина готовится к удару стихии 4 января: дороги могут перекрыть сразу в нескольких областях

В некоторых областях Украины 4−5 января могут перекрыть дороги из-за ухудшения погодных условий. С таким призывом к губернаторам областей обратился и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор») Славомир Новак.

«Хочу обратиться к руководителям областей: не бояться принимать радикальные решения по перекрытию движения на основных коридорах в областях… Уделять особое внимание дорогам местного значения», — сказал он.

Чиновник добавил, что центральный штаб будет работать с 7:00 4 января, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы ожидаем создания таких штабов на местах, особенно в тех областях, где может быть больше всего последствий циклона — Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской», — добавил Новак.

В свою очередь, полиция привлечёт дополнительное количество личного состава для патрулирования дорог. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий нами приняты меры по усиленному несению службы в тех регионах, где ожидается циклон, усилению контроля над состоянием дорог, постоянному мониторингу ситуации и привлечению максимального количества личного состава», — сказал он.

По его словам, в среднем ежедневно будут работать более 1500 полицейских.

Как писали «ФАКТЫ», 4 января на юго-восток Украины обрушится греческий циклон. Он затронет Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую и частично Харьковскую область, а также аннексированный Крым.

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