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Здоровье

Врачи Львова не смогли спасти бизнесмена, укушенного в Конго малярийным комаром

17:06 3 января 2019   417
Врачи
Инф. «ФАКТОВ»

В Львове в областной инфекционной больнице скончался 43-летний бизнесмен, у которого диагностировали тропическую малярию. Мужчина был в коме на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила врач-паразитолог Львовского областного лабораторного центра Элла Матияш.

Бизнесмен 23 декабря вернулся во Львов из Конго, а 27 декабря обратился к врачам инфекционной больницы за помощью. У него повысилась температура, появились лихорадка, озноб, головная боль, боль в мышцах, слабость. Врачи диагностировали у него тяжелый вид малярии — тропическую малярию. 3 января, в 8:40 он умер, сообщает ZAXID.NET.

Отметим, что тропическая малярия является очень тяжелым заболеваением, которое в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров.

По рекомендациям ВОЗ, перед поездками в эндемичные по малярии страны, обязательно следует пройти соответствующее профилактическое лечение, которое позволит значительно снизить риск заболевания тяжелыми формами малярии, предупредить осложнения болезни.

Как писали «ФАКТЫ», в августе в Харькове у мужчины также диагностировали малярию. Он оказался гражданином Нигерии, прибывшим в город по личным делам.

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