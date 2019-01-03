Нацгвардейцы устроили на Хортице яркий флэшмоб в поддержку пленных моряков (фото)

Украина

Сотрудники Национальной гвардии организовали на острове Хортица флэшмоб в поддержку пленных украинских моряков. Об этом сообщили на странице воинской части 3029 Национальной гвардии Украины.

«3 января, две сотни военнослужащих Национальной гвардии Украины Запорожского гарнизона прибыли на Запорожскую Сечь, на остров Хортица и сделали флэшмоб в поддержку украинских военных моряков, которые до сих пор находятся в плену РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в «акции приняли участие гвардейцы 23-й отдельной бригады по охране общественного порядка и бойцы 9 полка оперативного назначения».

«Две сотни военных образовали символ надежды украинских моряков — якорь и развернули 100 метровый флаг Украины», — сообщили в Национальной гвардии.

Отметим, что флэшмобы в поддержку украинского войска и пленных военных моряков проводят различные организации как в Украине, так и за ее пределами: все в своей особой манере. Нацгвардейцы проводить их в эти праздничные дни почти по всей Украине.

Как писали «ФАКТЫ», в Польше важнейшим международным событием года жители считают нападение России на украинские корабли у Керченского пролива и захват 24 моряков.

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