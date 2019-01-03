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Украина

У Омеляна придумали, как победить карманников на киевском железнодорожном вокзале

19:04 3 января 2019   325
Вокзал
Инф. «ФАКТОВ»

Для борьбы с преступностью на центральном железнодорожном вокзале столицы установят около сотни видеокамер. Также привлекут к патрулированию более 50 бойцов спецподразделения «ТОР» Департамента патрульной полиции Киева. Об этом написал в Facebook заместитель министр транспорта и инфраструктуры Юрий Лавренюк.

«Наша задача уже через месяц навести порядок на вокзале и избавить его от скопления криминального элемента и бездомных, пассажир должен чувствовать себя в безопасности и комфортно», — написал он.

По его словам, подобный эксперимент во исполнение поручения министра транспорта Владимира Омеляна, в этом году может быть реализован во всех городах «миллионниках».

Как писали «ФАКТЫ», недавно проводилась эвакуация всех пассажиров главного железнодорожного вокзала столицы. Так, правоохранители и взрывотехники проводили поиск взрывчатки на вокзале после анонимного сообщения о минировании.

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