Запрещенная КПУ определилась с кандидатом в президенты

Политика

Коммунистическая партия Украины на своем съезде выдвинула кандидатом на пост президента Украины на выборах 2019 года первого секретаря центрального комитета КПУ Петра Симоненко. Это решение делегаты съезда приняли единогласно, сообщили в партии.

Пока не ясно, каким образом КПУ сможет выполнить свое решение: деятельность этой партии в Украине запрещена, хотя сама партия не ликвидирована. Симоненко может лишь подать свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, а не как кандидат от этой политической партии.

Отметим, что по состоянию на 18:00 3 января уже шесть человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года.

Первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты Украины стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко. Также документы в ЦИК подал правозащитник и экономист из Броваров Владимир Ратуш.

Утром 3 января документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины подал лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин. Четвертым официально зарегистрированным кандидатом в Президенты Украины стал Валентин Наливайченко. Его выдвинула партия «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость».

Также 3 января подал в ЦИК документы председатель Аграрной партии Виталий Скоцик и городской голова Львова, лидер партии «Объединение «Самопомощь» Андрей Садовый.

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