Украина

Донбасс, Томос и встречи с мировыми лидерами: Порошенко показал, как прошел его 2018 год

Президент Украины Петр Порошенко подвел итоги 2018 года, опубликовав целый фоторяд его главных встреч и событий.

Так, глава украинского государства отметил свои встречи с первыми лицами стран мира. В фотоальбом вошли переговоры с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Дональдом Трампом, Анджеем Дудой и другими важными персонами как например Патриархом Варфоломеем.

Особое внимание Петр Порошенко уделил темам войны на Донбассе и получению Украиной Томоса. В фотоальбом главных событий года президент включил его встречи с военными и представителями церкви.

Также не оставил без внимания президент свою супругу Марину Порошенко, которая на протяжении года занималась благотворительностью и поддерживала своего мужа на официальных встречах.

Все снимки президента можно посмотреть в его фотоальбоме.

Напомним, ранее Порошенко назвал украинские песни, которые ему понравились в прошлом году.

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