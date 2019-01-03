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Донбасс, Томос и встречи с мировыми лидерами: Порошенко показал, как прошел его 2018 год
Президент Украины Петр Порошенко подвел итоги 2018 года, опубликовав целый фоторяд его главных встреч и событий.
Так, глава украинского государства отметил свои встречи с первыми лицами стран мира. В фотоальбом вошли переговоры с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Дональдом Трампом, Анджеем Дудой и другими важными персонами как например Патриархом Варфоломеем.
Особое внимание Петр Порошенко уделил темам войны на Донбассе и получению Украиной Томоса. В фотоальбом главных событий года президент включил его встречи с военными и представителями церкви.
Также не оставил без внимания президент свою супругу Марину Порошенко, которая на протяжении года занималась благотворительностью и поддерживала своего мужа на официальных встречах.
Все снимки президента можно посмотреть в его фотоальбоме.
Напомним, ранее Порошенко назвал украинские песни, которые ему понравились в прошлом году.
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