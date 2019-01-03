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Украина

Дорожников обвинили в страшной смертельной аварии во Львовской области

22:40 3 января 2019   151
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Должностные лица ГП «Львовский облавтодор» нарушили правила дорожного движения, что привело к смертельному ДТП во Львовской области 3 января. Это следует из сообщения прокуратуры Львовской области.

«Прокуратурой Львовской области были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил, касающихся безопасности дорожного движения, совершенного должностными лицами ГП „Львовский облавтодор“, ответственных за содержание автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 3 января около 6:30 на автодороге «Львов-Шегини» недалеко от населенного пункта Бар Городокского района произошло столкновение автоцистерны и двух микроавтобусов — «Мерседес Спринтер» та «Рено Мастер».

От полученных травм два человека — водитель и пассажир «Рено» — скончались на месте, девять человек (восемь мужчин и женщина в возрасте 19 — 54 лет) были доставлены в местную больницу.

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