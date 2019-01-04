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Украина

Задержанный на Донбассе боевик "ДНР" признался в своих преступлениях (видео)

12:02 4 января 2019   292
Пленный боевик
Инф. «ФАКТОВ»

Боевик «ДНР» из оккупированной Горловки, задержанный накануне Нового года на Донбассе, рассказал, что участников незаконных вооруженных формирований стрельбе обучал кадровый военный Российской Федерации.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, оперативники спецслужбы установили, что уроженец Горловки в сентябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов, был пулеметчиком так называемой «народной милиции» и участвовал в боевых действиях против сил АТО. В феврале 2015 года он стал оператором противотанковой управляемой ракеты ПТУР. Задержанный горловчанин рассказал, что инструктором у них был россиянин с позывным «Грузин».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в Мариуполе арестовал боевика из батальона «Пятнашка», который притворялся участником АТО.

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