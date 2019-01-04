Украина

Задержанный на Донбассе боевик "ДНР" признался в своих преступлениях (видео)

Боевик «ДНР» из оккупированной Горловки, задержанный накануне Нового года на Донбассе, рассказал, что участников незаконных вооруженных формирований стрельбе обучал кадровый военный Российской Федерации.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, оперативники спецслужбы установили, что уроженец Горловки в сентябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов, был пулеметчиком так называемой «народной милиции» и участвовал в боевых действиях против сил АТО. В феврале 2015 года он стал оператором противотанковой управляемой ракеты ПТУР. Задержанный горловчанин рассказал, что инструктором у них был россиянин с позывным «Грузин».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в Мариуполе арестовал боевика из батальона «Пятнашка», который притворялся участником АТО.

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