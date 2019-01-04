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Елизавета Боярская поделилась необычным фото с постаревшим отцом (фото)
Известная актриса Елизавета Боярская, которая недавно во второй раз стала мамой, показала, как она встретила Новый год. Звезда провела праздник с самыми близкими и родными людьми в доме своих знаменитых родителей в Санкт-Петербурге. Семейное фото с праздника Лиза опубликовала в Instagram.
На нем запечатлена вся семья: Лиза с мужем Максимом Матвеевым, ее брат Сергей, родители — знаменитый Д’Артаньян Михаил Боярский с женой Ларисой Луппиан и родной тетей.
«С Новым Годом!» — коротко подписала редкое фото Елизавета Боярская.
Снимок вызвал волну обсуждений в сети. Подписчики отмечают, что очень непривычно видеть легендарного актера Михаила Боярского, который всегда появлялся на публике в шляпах, без головного убора. Кроме того, 69-летний артист заметно постарел и выглядит не очень хорошо.
Зато Елизавету засыпали комплиментами, отметив, что после вторых родов 33-летняя актриса быстро вернулась в форму и выглядит прекрасно.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Вера Брежнева впервые показала свой дом.
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