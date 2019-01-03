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Вера Брежнева впервые показала свой дом (фото)
Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая попала в черный список российского телеканала, не любит делиться личным. В сети она изредка публикует семейные фото или рассказывает об отношениях с близкими.
В праздники Вера не удержалась и показала свой красивый нарядный дом. Она опубликовала фото и видео просторного холла, в котором стоят несколько нарядных елок в яркой иллюминации.
Также Брежнева выложила снимок с дочками — 17-летней Соней, которая очень похожа на звездную маму, и младшей Сарой.
«Счастливого Нового 2019 года ВСЕМ. Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и… ЛЮБВИ! Побольше проводить времени с любимыми людьми», — написала Вера под фото.
А чуть раньше она показала еще одно домашнее фото — певица позирует в коротком черном платье и массивных серьгах перед походом на день рождения сестер.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Оля Полякова показала из Майами фото с подругами.
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