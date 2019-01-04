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Избиение конструктора «Мрии» в Киеве: стало известно о служебном расследовании полиции
По факту избиения в Киеве авиаконструктора завода «Антонов» Виктора Ковальского при участии патрульных полицейских столичные правоохранители начали служебное расследование. Одного из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии» избили, спутав пожилого мужчину с валютным аферистом.
По словам первого замглавы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, расследование по факту получения авиаконструктором телесных повреждений проводится Центральным аппаратом Национальной полиции Украины. «3 января начато служебное расследование, в ходе которого будет установлена правомерность действий сотрудников полиции. О результатах расследования мы сообщим дополнительно», — заявил Аброськин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе убили известного в городе «закоренелого менялу» — тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в его квартире. Из его квартиры исчезла значительная сумма денег.
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