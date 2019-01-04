Стало известно о подготовке Россией новых провокаций против Украины

Мир

Чтобы оправдать свои действия в Азово-Черноморском регионе, Россия планирует подготовку фейковой информации о якобы агрессивных намерениях Украины в отношении оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом на брифинге, ссылаясь на данные военной разведки, сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

«Российский режим для усиления антиукраинской информационной кампании и оправдания агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины. С этой целью российская сторона готовит обвинения нашего государства в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым «, — сообщил Мотузяник.

По словам полковника, Россия может устроить диверсии на собственных объектах критической инфраструктуры — электростанциях, портах, мостах, предприятиях, использующих в производстве вредные вещества, с последующим обвинением Украины в их подготовке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», информация о якобы наступлении ВСУ на Донбассе не раз звучала из уст официальных лиц РФ. Несколько раз о якобы готовящихся полномасштабных боевых действиях ВСУ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заявляла спикер российского МИДа Мария Захарова.

А в преддверии Объединительного собора по созданию поместной Православной церкви Украины (15 декабря) Москва разгоняла информацию о «химической атаке ВСУ» на Донбассе.

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