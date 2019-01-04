Хайди Клум впервые рассказала об отношениях с молодым женихом

Шоу-бизнес

Знаменитая немецкая супермодель 45-летняя мама 4 четверых детей Хайди Клум, которая в третий раз собралась замуж, впервые рассказала об отношениях с молодым женихом. Ее избранником стал гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. После непродолжительного романа накануне Нового года он преподнес Хайди кольцо и сделал предложение. Счастливая модель ответила согласием. Это все, что было известно о влюбленных.

Об отношениях с Томом и их будущем Клум рассказала в эфире шоу Эллен Дедженерес, запись которого состоялась еще до того, как бойфренд сделал ей предложение. Тогда супермодель призналась, что очень счастлива и, несмотря на два распавшихся брака, верит в любовь и в то, что сможет построить счастливую и крепкую семью.

«Я все еще верю в любовь и брак, хотя я дважды потерпела в этом поражение. Думаю, что я не очень в этом хороша. Но я встретила прекрасного человека, посмотрим, что из этого выйдет», — сказала Хайди Клум и подчеркнула, что встретила «своего человека».

Новый год влюбленные встретили вместе. Судя по фото и видео, парочка ярко зажигала в праздничную ночь. Они дурачились, танцевали и целовались. Видео горячего танца показали в Instagram.

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