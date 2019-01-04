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Происшествия

Убийство офицера УГО в Киеве: подозреваемого отправили под арест

20:07 4 января 2019   209
Петр Очеретяный
Инф. «ФАКТОВ»

Подозреваемому в убийстве сотрудника Службы государственной охраны в центре столицы, которое произошло в ночь на 3 января в ЖК «Французский квартал», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога. Такое решение в пятницу, 4 января, принял Печерский районный суд Киева.

Решением суда также был определен размер залога — 600 тысяч гривен.

Прокуратура просила для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, 2 января поздно вечером на улице Саперное поле в Киеве произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников потерял сознание. По прибытию медики констатировали его смерть. Убитый Василий Хмелюк работал в Службе государственной охраны.

Свидетели рассказали правоохранителям, что у пострадавшего состоялся дорожный конфликт с неизвестным, который выгуливал двух собак. Незнакомец ударил оппонента, от чего тот упал и скончался на месте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подозреваемый в убийстве сотрудника УГОУ Петр Очеретяный сдался полиции. Он пришел в Печерское РУВД вместе с адвокатом. 36-летний Петр Очеретяный ранее был профессиональным боксером, он выступал в тяжелом весе (до 90 кг).

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