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Убийство офицера УГО в Киеве: подозреваемого отправили под арест
Подозреваемому в убийстве сотрудника Службы государственной охраны в центре столицы, которое произошло в ночь на 3 января в ЖК «Французский квартал», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога. Такое решение в пятницу, 4 января, принял Печерский районный суд Киева.
Решением суда также был определен размер залога — 600 тысяч гривен.
Прокуратура просила для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, 2 января поздно вечером на улице Саперное поле в Киеве произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников потерял сознание. По прибытию медики констатировали его смерть. Убитый Василий Хмелюк работал в Службе государственной охраны.
Свидетели рассказали правоохранителям, что у пострадавшего состоялся дорожный конфликт с неизвестным, который выгуливал двух собак. Незнакомец ударил оппонента, от чего тот упал и скончался на месте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подозреваемый в убийстве сотрудника УГОУ Петр Очеретяный сдался полиции. Он пришел в Печерское РУВД вместе с адвокатом. 36-летний Петр Очеретяный ранее был профессиональным боксером, он выступал в тяжелом весе (до 90 кг).
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