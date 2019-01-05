Спорт

Марадона выписан из больницы после внутреннего кровотечения

Легендарный в прошлом футболист сборной Аргентины, а ныне главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона выписан из больницы в Буэнос-Айресе, куда накануне его госпитализировали с желудочным кровотечением, сообщает Telam.

Проблемы со здоровьем у звезды футбола были выявлены в ходе прохождения планового медицинского осмотра.

Накануне дочь Марадоны сообщила в Twitter, что с ее отцом все в порядке, и вскоре он вернется домой.

В конце декабре появилась информация, что 58-летний специалист уже несколько дней не выполняет обязанности главного тренера «Дорадоса» и не появляется в клубе. Но 4 января агент Марадоны сообщил, что Диего останется на своем посту.

Как известно, Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018-го и помог клубу выйти в плей-офф второго мексиканского дивизиона. Однако в финале переходного турнира «Дорадос» потерпел поражение. После решающего матча плей-офф Диего ввязался в драку с болельщиками.

Напомню, что в мае 2018-го Диего стал председателем правления брестского «Динамо», после чего долгое время не появлялся в Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарного Марадону в сериале сыграют три разных актера.

Фото Getty Images



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