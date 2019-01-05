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В Украину из плена вернутся двое моряков
Домой в Украину из пиратского плена возвращаются двое украинских моряков, захваченных у берегов Конго осенью текущего года. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
«Это последние из 12 украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года. Благодарю украинских консулов за слаженную работу», — добавил министр.
В конце октября 2018 года в территориальных водах Республики Конго был захвачен буксир из Сингапура ARK TZE. В плен были взяты четверо членов экипажа — трое граждан Индонезии и украинец.
Захваченных моряков пираты переместили на ранее взятое под контроль судно Anuket Amber. До попадания в руки пиратов судно ходило под флагом Панамы.
Напомним, ранее из пиратского плена был спасен украинский моряк с судна Pomerania Sky, которое осенью 2018 года было захвачено возле берегов Нигерии.
marinetraffic.com
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