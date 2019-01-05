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Умер звезда фильма "Место встречи изменить нельзя"
В России на 80-м году жизни скончался известный актер театра и кино Иван Бортник. Врачи предполагают, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Бортник был легендой московского Театра на Таганке, где играл вместе с Владимиром Высоцким. Актер стал известен после ролей в спектаклях «Гамлет», «Пугачев», «Павшие и живые», «Три сестры».
Настоящую славу и народную любовь артисту принесли его работы в кино. Бортник снялся в фильмах «Родня», «Иван да Марья», «Чужие письма», «Последняя охота». В 1979 году артист получил свою по-настоящему звездную роль, снявшись у Станислава Говорухина в фильме «Место встречи изменить нельзя». Как вспоминает съемочная группа, сначала актеру хотели предложить роль Володи Шарапова, но в итоге Бортник сыграл бандита Промокашку и сумел наделить обаянием и харизмой даже явно негативного персонажа. Позднее актер вновь сыграет представителей уголовного мира в фильмах «Мама не горюй» (1998) и «Антикиллер» (2002).
Напомним, ранее стало известно о смерти 30-летнего российского актера Владимира Дыховичного. А в 2018 году ушли из жизни Михаил Державин, Николай Караченцов и Станислав Говорухин.
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