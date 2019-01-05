Трамп грозится ввести чрезвычайное положение в США (фото)

Мир

В пятницу, 4 января, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы получить финансирование из федерального бюджета для строительства стены на границе с Мексикой. Как уже сообщали «ФАКТЫ», этот проект оценивается в 5,7 миллиарда долларов. Администрация Трампа заложила в проект бюджета США на 2019 год эту статью, однако в конце декабря Сенат заблокировал данный документ именно из-за мексиканской стены.

В результате с полуночи 22 декабря 2018 года произошел так называемый «шатдаун». Все сотрудники федеральных учреждений США лишились финансирования. Были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска 800 тысяч государственных служащих. Еще 420 тысяч человек, без чьей деятельности государство не может обойтись (например, полицейские), работают с тех пор бесплатно.

В первые дни 2019 года ситуация усугубилась — 3 января обе палаты Конгресса США приступили к работе в обновленном составе. Напомним, в ноябре 2018 года в Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы в Конгресс и местные органы власти. Республиканцы потеряли большинство в Палате представителей, но сохранили его в Сенате. В нижней палате Конгресса США теперь 235 демократов и 199 республиканцев.

Новым спикером Палаты представителей стала Нэнси Пелози — первая женщина в истории США, занявшая этот высокий пост. Она является убежденной противницей построения стены на границе с Мексикой. И это создает Трампу новые проблемы.

Пелози первым делом предложила новым конгрессменам утвердить пакет законов и поправок, которые позволят возобновить финансирование федеральных учреждений до 8 февраля. Некоторые из них смогут получат деньги даже до сентября в случае, если федеральный бюджет так и не будет принят. И Палата представителей 4 января проголосовала за эти изменения.

Казалось, проблема шатдауна решена. Пелози дала президенту и Конгрессу целый месяц на переговоры по пресловутой стене в спокойных условиях. Но это, как выяснилось, не устраивает Трампа.

Президент вызвал на беседу Пелози и лидера демократов в Сенате Чака Шумера. Очевидно, разговор шел на повышенных тонах. Причем, как это часто бывает у Трампа, обе стороны по-разному оценили итог переговоров. Президент назвал очередной раунд переговоров о решении бюджетного кризиса «очень продуктивным».

Пелози дипломатично заявила о «временами полемическом характере встречи». Шумер был более конкретен. «На самом деле президент Трамп сказал, что будет держать правительство закрытым в течение очень длительного периода времени. Месяцы или даже годы», — отметил сенатор. Пелози добавила, что Конгресс «ничего не даст на стену».

Чак Шумер и Нэнси Пелози после встречи с президентом Трампом

Журналисты атаковали Трампа вопросами. Он подтвердил, что так и сказал Пелози и Шумеру: «Шатдаун может продолжаться очень долго. Месяцы и даже годы. Все зависит от вас». Далее Трамп заявил, что наложит вето на решения Палаты представителей о дополнительном финансировании федеральных учреждений. «Нет мы не откроем правительство, пока проблема не решится, граница куда большая проблема. К нам приезжают террористы!» — подчеркнул президент.

Позже пресс-служба Белого дома сообщила: «Администрация президента нацелена на работу с Конгрессом, чтобы открыть прекратившие работу министерства, но не может принять законы, которые выделяют ненужные средства на бесполезные программы, игнорируя нужды страны в области безопасности границ».

Следующий раунд переговоров может состояться в Вашингтоне 5 января. Накануне Трамп заявил журналистам, что не исключает введения чрезвычайного положения в стране. «Да, я рассматривал такую возможность. И я могу сделать это, если захочу».

Телеканал ABC со ссылкой на несколько источников в Белом доме сообщил, что президент действительно обсуждает со своими советниками вариант введения чрезвычайного положения в США. «Пока это проходит в рабочем порядке», — сказали источники. Они подтвердили, что чрезвычайное положение позволит Трампу самостоятельно распоряжаться отдельными статьями федерального бюджета по своему усмотрению, обойдя таким образом проблему согласования спорных вопросов с Конгрессом. Однако это, возможно, крайняя мера. Источники утверждают, что есть и другие юридические механизмы для решения вопроса со строительством стены на границе с Мексикой.

Между тем, на фоне этой громкой шумихи вокруг шатдауна и пресловутой стены почти незамеченным осталось важное решение, принятое новым составом Палаты представителей США. Она продлила на шесть месяцев мандат специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, а также предполагаемых связей команды Трампа с Москвой. Теперь у Мюллера есть еще полгода для выяснения этого. Результаты его расследования могут стать основанием для объявления импичмента президенту Трампу. А пока Мюллер уже добился вынесения обвинительных приговоров нескольким бывшим помощникам президента, в том числе Полу Манафорту и Майклу Коэну.

Фото Getty Images

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