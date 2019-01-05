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В Стамбуле проходит церемония подписания Томоса для ПЦУ: онлайн-трансляция
В Стамбуле проходит официальная цермония подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. После подписания документа 5 января на следующий день состоится торжественное вручение Томоса митрополиту Епифанию — предстоятелю поместной Православной церкви Украины.
Прямую трансляцию с места события проводит «Радіо Свобода«
Напомним, в Стамбуле находится украинская делегация, в состав которой входят президент Петр Порошенко, митрополит Епифаний и председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Они будут участвовать в принятии Томоса от Вселенского патриарха. После возвращения в Киев делегация передаст важный документ для выставления в трапезном храме Софии Киевской.
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