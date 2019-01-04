Украина

Томос об автокефалии смогут увидеть все желающие: где и когда это произойдет

Во время Рождественского богослужения, которое 7 января совершит предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, в храме Софии Киевской будет находится Томос, который накануне Епифаний получит из рук Вселенского патриарха Варфоломея . Об этом в Facebook сообщает ПЦУ.

«Как видимый знак подтверждения церковной автокефалии и независимости в соборе Святой Софии — Премудрости Божьей во время богослужения будет находиться долгожданный Томос — документ, который Вселенский Патриарх Варфоломей 6 января 2019 года передаст главе Православной Церкви Украины Блаженнейшему митрополиту Епифанию», — говорится в сообщении.

После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с восьмого утра до восемнадцатого часов вечера.

Вход в трапезный храм Софии Киевской, где будет храниться Томос, — свободный.

В ПЦУ также отмечают, что в общей молитве 7 января примут участие президент Украины, спикер парламента, народные депутаты, члены правительства, интеллигенция, капелланы и волонтеры.

При этом, вход в собор Святой Софии и на его территорию во время литургии будет ограничен. Все верующие смогут принять участие в молитве и наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обнародована программа церемонии получения Украиной Томоса 5−6 января в Стамбуле.

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