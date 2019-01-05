«Дело с фекалиями» в Одессе: появились новые детали

Происшествия

Полиция открыла уголовное производство по факту действий активистов, измазавших 30 декабря 2018 года фекалиями инвентарь в трех одесских игорных заведениях. Участники всем заявляли, что проводят предновогоднюю акцию «Целитель», которая призвана «излечить от игровой зависимости», а в ведре у них «лечебная грязь из лимана Куяльник». Сотрудники залов начинали возмущаться, поскольку в емкости, принесенной активистами, находились человеческие фекалии, но потом отступали, чтобы их не измазали, а посетители быстро уходили.

«Производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса („Хулиганство“), — сообщили в региональном главке Нацполиции. — Заявление в полицию поступило от физического лица. В настоящее время проводятся следственные действия».

Это не единственная акция, которую в последние дни 2018 года провели одесские активисты. Так, 31 декабря члены общественных организаций «Качественное общество», «Седьмой корпус», «Самооборона Одессы» и других показали, из чего нелегалы делают шаурму.

Что касается «дела с фекалиями», то в полиции не сообщили, открыто ли уголовное производство по факту функционирования самих игорных заведений, поскольку азартные игры официально запрещены в Украине с 2009 года.

Параллельно одесские правоохранители рапортовали о ликвидации 188 незаконных игорных заведений. Как сообщает прокуратура Одесской области, «во время следственных действий изъято 3350 единицы компьютерной техники и почти 900 тысяч гривен средств, полученных от противоправной деятельности».

Отмечается, что в 2018 году региональная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 10 представителей преступной организации, которая обеспечивала деятельность 7 заведений по предоставлению доступа к азартным играм.

«Совместная работа правоохранительных органов на указанном направлении продолжается», — говорится в тексте официального сообщения надзорного ведомства.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе неизвестные в балаклавах массово громили игорные заведения.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter