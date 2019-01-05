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Жестокое убийство иностранных студенток в Харькове: выяснились важные детали
Полицейские Харькова, расследующие убийство студенток из Турции, установили, что 31 декабря 2018 года в арендованную девушками квартиру приходил 20-летний парень, который раньше поддерживал близкие отношения с одной из них. В результате в новогоднюю ночь между ними произошел конфликт на личном грунте.
По информации пресс-службы полиции Харьковской области, на данный момент установлена причастность к совершению двойного убийства 20-летнего гражданина Турции. Ему объявлено о подозрении, проводится меры по установлению его местонахождения и задержанию.
«В соответствии с действующим законодательством Украины злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества», — говорится в официальном сообщении полиции.
Предполагаемое орудие убийства
Напомним, ранее полиция назвала имя подозреваемого в совершении двойного убийства студенток в Харькове — Цокмез Гусну Цан (Cokmez Husnu Can). На вид он старше своего возраста.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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