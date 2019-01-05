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В Сочи лавина сошла на горнолыжную трассу: погибли туристы
На популярном российском курорте Сочи (Краснодарский край) на высоте 2300 м лавина сошла на горнолыжную трассу. В результате ЧП погибли как минимум двое туристов, пишет местная пресса.
По данным РЕН ТВ, лавина накрыла туристов на закрытой трассе курорта «Горная карусель». При этом, погибшие горнолыжники катались на оборудованной трассе, которую закрыли в связи с штормовым предупреждением.
Данных о том, кто именно погиб на курорте в данный момент нет.
Как сообщали «ФАКТЫ», в эти дни циклон накроет и Украину. Ожидается резкое ухудшение погодных условий на юге и востоке страны. На некоторых трассах усложнено движение транспорта. Действие циклона будет продолжаться несколько дней.
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