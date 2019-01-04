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Непогода в Украине: на каких дорогах ввели ограничения
В связи с осложнением погодных условий в Украине на ряде автодорог государственного значения вводятся ограничения движения для тяжеловесного и маршрутного транспорта. Ограничения начали действовать с 11:00 пятницы, 4 января.
Ограничения введены на следующих автомобильных дорогах:
- М-18 Харьков — Симферополь, км 299 + 491 — км 405 + 091;
- М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (на пл. Таганрог), км 400 + 531 — 442 + 731 (предел; км 556 + 000 — км 604 + 086;
- Н-30 Васильевка — Бердянск, км 7 +000 — км 143 + 000;
- Р-37 Энергодар — Васильевка, км 35 + 132 — км 74 + 479;
- Т-08−19 Бильмак — / М-14 / км 0 + 000 — км 51 + 015;
- Т-08−21 / Н-30 / - Приморск, км 0 +000 — км 36 +000.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Сочельник, 6 января, и Рождество, 7 января, мороз в Украине усилится: ночью до -8−16 градусов, днем до -5−12 градусов.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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