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Стало известно, где и когда похоронят актера Ивана Бортника
Похороны знаменитого актера московского Театра на Таганке Ивана Бортника пройдут 8 января 2019 года на Троекуровском кладбище Москвы. Как сообщила журналистам директор театра Ирина Апексимова, провести погребение на Котляковском кладбище Москвы оказалось невозможным — там не нашлось места.
Прощание с актером пройдет в здании театра, в котором Бортник служил с 1967 года.
Его коллеги вспоминают Бортника как настоящего ветерана и патриота родной сцены, который не покинул театр даже в самые непростые времена.
Иван Бортник скончался 4 января в возрасте 79 лет из-за оторвавшегсося тромба. Легендарный актер сыграл десятки ролей в театре и в кино, самыми яркими и запоминающимися из которых стали Моцарт в «Маленьких трагедиях», Иван в «Иване да Марье», Вовчик (Владимир Коновалов) в «Родне» и бандит Промокашка в «Месте встречи изменить нельзя».
Напомним, «ФАКТЫ» писали, кто из великих людей покинул мир в 2018 году.
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