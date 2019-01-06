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Украина

"Вы не даете нам жить": украинки в США поставили на место россиянина (видео)

1:15 6 января 2019   90
Украинки в США
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В сети набирает популярность видео, на котором две украинки встретили в США россиянина и рассказали ему об отношении к РФ. Изначально автор ролика подошел к двум женщинам и обратил внимание на их акцент. Впрочем, женщины вполне спокойно объяснили, что не рады такому собеседнику и высказались об агрессии РФ против Украины.

«Вы нас атакуете! Не даете нам жить», — высказалась одна из женщин за всех украинцев.

Далее женщины вспомнили несколько исторических моментов и припомнили россиянину, что во времена Киевской Руси Москвы еще не было.

Блогеры активно постят этот ролик и за несколько дней он набрал сотни тысяч просмотров.

Как писали «ФАКТЫ», недавно скандальный кремлевский пропагандист Андрей Норкин выдал новый фейк об Украине, рассказав, что в нашей стране нету даже сала.

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