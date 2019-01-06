- 1:17 Рождественские огни и пироги с сюрпризом: 6 января католики отмечают Богоявление
- 1:15 "Вы не даете нам жить": украинки в США поставили на место россиянина
- 0:20 Что делать, если зимой в вагоне поезда холодно? Озвучен важный совет
- 23:31 Батька сбежал: попытку Путина захватить Беларусь изобразили меткой карикатурой
- 22:58 Приближается морозное Рождество: киевлянам советуют готовить рукавицы и шапки
- 22:21 Время провокаций: в Украине оценили вероятность новой мировой войны
- 22:00 Сборные Украины по волейболу пробились на чемпионат Европы
- 21:46 Снегопады в Украине: названы проблемные автотрассы
- 21:29 В очередях на КПВВ на Донбассе за день умерло два человека
- 20:54 "С добавкой": в сети показали фото жуткой находки в крымском хлебе
"Вы не даете нам жить": украинки в США поставили на место россиянина (видео)
В сети набирает популярность видео, на котором две украинки встретили в США россиянина и рассказали ему об отношении к РФ. Изначально автор ролика подошел к двум женщинам и обратил внимание на их акцент. Впрочем, женщины вполне спокойно объяснили, что не рады такому собеседнику и высказались об агрессии РФ против Украины.
«Вы нас атакуете! Не даете нам жить», — высказалась одна из женщин за всех украинцев.
Далее женщины вспомнили несколько исторических моментов и припомнили россиянину, что во времена Киевской Руси Москвы еще не было.
Блогеры активно постят этот ролик и за несколько дней он набрал сотни тысяч просмотров.
Как писали «ФАКТЫ», недавно скандальный кремлевский пропагандист Андрей Норкин выдал новый фейк об Украине, рассказав, что в нашей стране нету даже сала.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 740 мм