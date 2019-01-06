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Украина

Снег и мороз: какая погода ждет украинцев на Сочельник

8:02 6 января 2019   34
Прогноз погоды
Инф. «ФАКТОВ»

В канун Рождества на большей части территории Украины выпадет снег. По данным Укргидрометцентра, снег будет небольшой, а в восточных областях — умеренный.

«Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской области и в Крыму умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков», — говорится в сообщении синоптиков.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 4−9 градусов, в восточной части до 12 градусов мороза, днем 2−7 градусов мороза, на крайнем юге страны около 0 градусов; в Карпатах на протяжении суток 8−13 градусов мороза.

Как писали «ФАКТЫ», морозным в Украине будет и само Рождество. Так, 7 января мороз в Украине усилится: ночью до 16 градусов мороза, а днем до 12 градусов.

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