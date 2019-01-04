Общество

Морозы усилятся: синоптик рассказала о погоде в Украине на Рождество

В пятницу, 4 января, над украинским юго-востоком бушует греческий циклон, который принес с собой сильные осадки и ветер. А в субботу, 5 января, циклон финского происхождения, пройдя через Балтику, «привяжется» к нашему северо-западу.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, 5 января на западе и севере Украины (кроме Сумской области) выпадет снег, усилится ветер, возможны метели. А вот непогода на Херсонщине, в Донецкой, Луганской, Харьковской областях, в районах Днепра и в Крыму прекратится.

«Днем в субботу небольшой снег еще будет подсыпать в восточных и в Сумской областях. На юге, в центре будет преобладать сухая погода. На дорогах Украины гололедица», — предупреждает синоптик.

Температура воздуха ближайшей ночью составит -5−11 градусов, днем 5 января будет от -3 до -8 градусов. На Сочельник, 6 января, и Рождество, 7 января, мороз в Украине усилится: ночью до -8−16 градусов, днем до -5−12 градусов.

В Киеве 5 и 6 января периодически будет идти снег, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью -5−9 градусов, днем -3−5 градусов. На Рождество в столице ночью -12−14 градусов, днем -8−10 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве пятница, 4 января, будет влажной и холодной. Местами возможен небольшой снег, на дорогах — гололедица. Ночью ожидается 5−7 градусов мороза, днем столбики термометра будут колебаться у отметок минус 2-минус 4 градуса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter