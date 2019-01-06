27.67 / 28.04 31.25 / 31.88
Киев: -5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Появились противоречивые сведения о причине смерти Криса Кельми

11:19 6 января 2019   274
Крис Кельми
Инф. «ФАКТОВ»

Певец Крис Кельми скончался от хронического заболевания, а не от алкогольной зависимости, как сообщалось ранее. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на результаты вскрытия.

Некоторые СМИ пишут, что певец умер от цирроза печени. Другие указывают причиной смерти остановку сердца.

Сообщается, что в последнее время музыкант часто жаловался на проблемы с сердцем и печенью. Его брат и директор Евгений Суслин говорил, что состояние здоровья артиста долгое время «вызывало подозрения». Врачи приезжали к нему почти каждый день. Вечером 1 января к Кельми также вызвали бригаду медиков, но он скончался до их приезда.

Как писали «ФАКТЫ», певец и музыкант Крис Кельми умер 1 января в возрасте 63 лет. Последней музыканта видела его бывшая жена Людмила, которая навещала Криса 30 декабря. После этого Кельми не выходил на связь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!

Киев
-5

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 741 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины