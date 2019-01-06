Появились противоречивые сведения о причине смерти Криса Кельми

Шоу-бизнес

Певец Крис Кельми скончался от хронического заболевания, а не от алкогольной зависимости, как сообщалось ранее. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на результаты вскрытия.

Некоторые СМИ пишут, что певец умер от цирроза печени. Другие указывают причиной смерти остановку сердца.

Сообщается, что в последнее время музыкант часто жаловался на проблемы с сердцем и печенью. Его брат и директор Евгений Суслин говорил, что состояние здоровья артиста долгое время «вызывало подозрения». Врачи приезжали к нему почти каждый день. Вечером 1 января к Кельми также вызвали бригаду медиков, но он скончался до их приезда.

Как писали «ФАКТЫ», певец и музыкант Крис Кельми умер 1 января в возрасте 63 лет. Последней музыканта видела его бывшая жена Людмила, которая навещала Криса 30 декабря. После этого Кельми не выходил на связь.

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