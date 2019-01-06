- 15:36 В США умер экс-глава Пентагона
- 15:15 Появились новые фото серьезного ЧП в аэропорту Львова
- 15:04 В Одессе умер 20-летий военнослужащий, получивший травмы при взрыве в котельной
- 14:56 В российском роддоме младенцу заклеили рот пластырем: в сеть попало жуткое видео
- 14:16 Действующая церковь и выставочный зал: Томос покажут в Малой Софии
- 14:11 Лопес, Иглесиас, Лубутен и другие: что знаменитости рассказали «ФАКТАМ» в 2018 году
- 14:09 В Черное море направили десантный корабль ВМС США
- 13:43 В аэропорту Львова произошло опасное ЧП с самолетом
- 13:35 Мужа Регины Тодоренко уличили во флирте с известной красоткой в Instagram
- 13:28 Отпустите прошлое: Собчак и Виторган ответили на слухи о своем разводе
Появились новые фото серьезного ЧП в аэропорту Львова
В сети появились новые фото аварии, которая произошла в воскресенье, 6 января, во Львовском международном аэропорту имени Данилы Галицкого.
Напомним, самолет Boeing 737−800с бортовым номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines, который осуществлял рейс по маршруту Львов — Стамбул, при осуществлении разворота на взлетно-посадочной полосе частично выкатился за ее пределы с последующей остановкой.
По информации пресс-службы аэропорта, ни один из 59 пассажиров и шести членов экипажа в результате инцидента не пострадал. Лайнер не понес значительных повреждений.
Вместе с тем, в аэропорту имени Даниила Галицкого 6 января отменены и перенесены часть рейсов.
Как сообщается на странице Международного аэропорта «Львов» в Facebook, рейс FR 1642 Лондон-Львов авиакомпании Ryanair в настоящее время находится в польском Жешуве.
Рейс № 7132 Шарм-эль-Шейх-Львов будет отправлен на запасной аэродром в Киев.
Рейс LH 2551 авиакомпании Lufthansa отменен.
Рейсы PC421 авиакомпании Pegasus перенесен на завтра.
Остальные рейсы задерживаются на неопределенный срок.
Рейсы авиакомпании Ernest задерживаются на неопределенное время.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в аэропорту «Борисполь», где самолет также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за аварии некоторые рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.
Фото facebook Олександр Йосипчук
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 2 м/с Ю-В
Давление: 745 мм