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Происшествия

Появились новые фото серьезного ЧП в аэропорту Львова

15:15 6 января 2019   181
Львовский аэропорт
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились новые фото аварии, которая произошла в воскресенье, 6 января, во Львовском международном аэропорту имени Данилы Галицкого.

Напомним, самолет Boeing 737−800с бортовым номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines, который осуществлял рейс по маршруту Львов — Стамбул, при осуществлении разворота на взлетно-посадочной полосе частично выкатился за ее пределы с последующей остановкой.

По информации пресс-службы аэропорта, ни один из 59 пассажиров и шести членов экипажа в результате инцидента не пострадал. Лайнер не понес значительных повреждений.

Вместе с тем, в аэропорту имени Даниила Галицкого 6 января отменены и перенесены часть рейсов.

Как сообщается на странице Международного аэропорта «Львов» в Facebook, рейс FR 1642 Лондон-Львов авиакомпании Ryanair в настоящее время находится в польском Жешуве.

Рейс № 7132 Шарм-эль-Шейх-Львов будет отправлен на запасной аэродром в Киев.

Рейс LH 2551 авиакомпании Lufthansa отменен.

Рейсы PC421 авиакомпании Pegasus перенесен на завтра.

Остальные рейсы задерживаются на неопределенный срок.

Рейсы авиакомпании Ernest задерживаются на неопределенное время.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в аэропорту «Борисполь», где самолет также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за аварии некоторые рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.

Фото facebook Олександр Йосипчук

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