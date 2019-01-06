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Одесские моржи отметили канун Рождества массовым купанием в море (фото)
В воскресенье, 6 января, несколько десятков человек пришли на пляж «Золотой берег», что в курортной зоне Одессы, в районе 16-станции Большого Фонтана, чтобы искупаться в ледяной воде. На улице — минус шесть градусов, горожане кутаются, чтобы избегнуть не очень-то приятного зимнего ветерка, а здесь…
— Собрались люди, можно сказать, особой закалки, — говорят участники клуба «Моржи Одессы». — У каждого из нас свой стаж в этом деле: самому возрастному — уже за 90 лет, а самый младший только недавно научился ходить. Есть и те, кто решил начать водные процедуры только сегодня. Объединяет всех стремление к здоровому образу жизни и, естественно, любовь к морю.
Моржи строго соблюдают традиции, одна из которых — праздничные купания в любую погоду. Вот уже на протяжении восьми лет — ровно столько существует клуб.
Сегодня члены клуба «Моржи Одессы» провели разминку на берегу, а затем в купальниках и плавках дружно отправились в воду. Некоторые даже в ластах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что военные ярким видео поздравили украинцев с Рождеством. Накануне синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Рождество. А сотрудник Национального музея архитектуры и быта «Пирогово» рассказала «ФАКТАМ», как украинцы отмечали Святвечер и рождественские праздники и в какие приметы они верили.
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