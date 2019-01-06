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Украина

Одесская рождественская звезда попала в Национальный реестр рекордов (фото)

19:55 6 января 2019   123
звезда
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Рождественская звезда, которую смонтировали в центре Одессы, на Приморском бульваре, названа самой большой в Украине. Эта инсталляция диаметром восемь метров уже внесена в Национальный реестр рекордов. Весит она всего 90 килограммов вместе с прожекторами (в темное время суток звезда светится) и системой управления ими.

Для столь масштабной конструкции это сравнительно небольшой вес, утверждают специалисты.

Изготовили уникальное украшение на фабрике иллюминации в городе Черноморске, под Одессой, за пять дней. Инсталляция сработана из необычного материала — фибергласса. «Это стеклопластик, в основе которого стекловолокно, — пояснил исполнительный директор компании-изготовителя Lumiere Ukraine Дмитрий Черкас. — Следует отметить, что этот материал используют преимущественно для нужд космической отрасли. Он сверхпрочный и в то же время очень легкий».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одесские моржи отметили канун Рождества массовым купанием в море.

А украинские военные ярким видео поздравили украинцев с Рождеством.

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