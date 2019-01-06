- 20:26 Существует ли планета Нибиру на самом деле? Озвучен четкий ответ
- 20:01 В сети показали видео с переброской бронетехники российских войск вблизи Крыма
- 20:00 Что будет с ценами на продукты в январе?
- 19:55 В США назвали лучший фильм 2018 года, и он не совсем американский
- 19:55 Одесская рождественская звезда попала в Национальный реестр рекордов
- 19:18 Избитый DZIDZIO в Сочельник запел в больнице
- 18:47 "Убийцы должны ходить пешком": водитель маршрутки оскорбил ветерана АТО и отказал в льготном проезде
- 18:40 Одесские моржи отметили канун Рождества массовым купанием в море
- 18:12 О чистоте приходится только мечтать: в сети показали фото рождественской Ялты
- 18:01 Первый выход на публику в 2019 году: Кейт Миддлтон в старом пальто стоимостью 3800 долларов
Одесская рождественская звезда попала в Национальный реестр рекордов (фото)
Рождественская звезда, которую смонтировали в центре Одессы, на Приморском бульваре, названа самой большой в Украине. Эта инсталляция диаметром восемь метров уже внесена в Национальный реестр рекордов. Весит она всего 90 килограммов вместе с прожекторами (в темное время суток звезда светится) и системой управления ими.
Для столь масштабной конструкции это сравнительно небольшой вес, утверждают специалисты.
Изготовили уникальное украшение на фабрике иллюминации в городе Черноморске, под Одессой, за пять дней. Инсталляция сработана из необычного материала — фибергласса. «Это стеклопластик, в основе которого стекловолокно, — пояснил исполнительный директор компании-изготовителя Lumiere Ukraine Дмитрий Черкас. — Следует отметить, что этот материал используют преимущественно для нужд космической отрасли. Он сверхпрочный и в то же время очень легкий».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одесские моржи отметили канун Рождества массовым купанием в море.
А украинские военные ярким видео поздравили украинцев с Рождеством.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 2 м/с В
Давление: 746 мм