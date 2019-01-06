Мир

В сети показали видео с переброской бронетехники российских войск вблизи Крыма

Россия перебрасывает военную технику ближе к границам оккупированного Крыма. Так, 5 января железнодорожный состав с танками и пушками был замечен в Краснодарском крае. Видео в Тwitter опубликовал пользователь с ником Igor Girkin.

В соцсети считают, что это ответ Кремля на полученный Украиной Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

«Паровозик Томос».

«Духовные степлеры, заряженные русскоязычными скрепами. Томос нанес непоправимый финансовый и моральный ущерб ФСБшному патриарху. Но не помогут эти скрепометы удержаться на троне с фашистско-нацистской авнтюрой на украинском Донбассе».

Кто-то из пользователей иронизирует:

«Комбайны с завершившейся в Краснодарском крае уборочной возвращаются…»

" Думаешь по мосту поедет, это же палево".

«Немецкие Фердинанды на переплавку для храма».

Большинство возмущены:

«Твари кровожадные. все никак кровью украинской не насытятся. а потом будут рассказывать о мышебратьях, … лицемерные»

«Русский мир и ее скрепы везут».

«Что то принадлежности и номеров не видать, к чему готовимся и в каком направлении?»

Кто-то считает, что эта «игра мускулами», чтобы запугать.

«Подозрение, что они просто возят для создания массы непрерывно оставшийся хлам».

«Не исключаю, что это демонстративное запугивание. Вполне возможно, что техника непригодна для эксплуатации».

Напомним, после открытой вооруженной агрессии против украинских кораблей Россия начала перебрасывать в оккупированный Крым противокорабельные комплексы и усиливать систему ПВО. В частности, в Джанкое заступил на боевое дежурство четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» оккупантов .

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на непрочность Крымского моста, россияне продолжают перебрасывать военную технику на оккупированный украинский полуостров , используя этот мост. Транспортировка тяжелой техники может дополнительно расшатать и без того непрочную конструкцию.

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