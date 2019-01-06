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Наука и технологии

Существует ли планета Нибиру на самом деле? Озвучен четкий ответ

20:26 6 января 2019   103
планеты
Инф. «ФАКТОВ»

Планеты Нибиру, которую еще называют планетой смерти, способной уничтожить Землю, в природе не существует. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал популяризатор астрофизики и космоса Валентин Гаденов.

Гаденов считает все озвученные сценарии уничтожения Земли псевдонаучными заявлениями, на которые не стоит обращать внимание и о них можно забыть.

Космический блогер обращает внимание на то, что страхи о Нибуру распространяют медиа, в частности, РЕН-ТВ, которые вещают о Нибиру, о живущих на ней рептилоидах.

«Поэтому я советую не слушать и не смотреть такие откровенно псевдонаучные передачи и каналы. Лучше придерживаться научных фактов. Пока не был открыт объект, нет расчетов, то, соответственно, нет и фактов, указывающих на существование таинственной планеты Нибиру», — резюмирует Гаденов.

Напомним, о том, что мифическая планета и «звезда смерти» Нибиру вряд ли представляет опасность для жителей Земли заявлял и международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в минувшем году космический телескоп TESS, получивший прозвище «охотник за экзопланетами», открыл свою первую планету. Ею стала супер-Земля, обращающаяся у солнцеподобной звезды на расстоянии 60 световых лет от Солнца.

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