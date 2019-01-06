Стало известно, что и кому завещал Крис Кельми

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Российский певец, композитор и клавишник Крис Кельми, который умер 1 января в своем подмосковном доме , незадолго до смерти составил завещание. Все свое имущество Кельми завещал бывшей жене и сыну.

По данным российских СМИ, общая стоимость имущества около 100 миллионов рублей. В завещание входят коттедж и три квартиры.

Напомним, настоящее имя музыканта Анатолий Арьевич Кельми. Он родился 21 апреля 1955 года в Москве. Его родители приехали в столицу СССР из разных регионов страны строить метрополитен. Отец — из Коканда, мать — из Маньчжурии.

Анатолий начал играть на пианино и гитаре, когда ему было всего четыре года. Родители наняли сыну репетитора в пятилетнем возрасте. В восемь лет мальчик поступил в музыкальную школу им. Дунаевского по классу фортепиано.

Первую свою группу Кельми создал в 1972 году вместе с гитаристом Александром Ситковецким, она называлась «Високосное лето». Затем были группы «Автограф» и «Рок-ателье». В 1988 году Крис Кельми начал сольную карьеру. Его главным хитом стало «Ночное рандеву». Песня пользовалась бешеной популярностью. Всего же музыкант является автором более 200 музыкальных произведений. Авторские права позволяли ему получать неплохой доход на протяжении последних лет 20.

В 2012 году стало известно, что у музыканта серьезные проблемы — он злоупотреблял алкоголем. Отмечается, что певец несколько раз проходил лечение от алкогольной зависимости, наблюдался у врачей, в том числе пребывал в реабилитационном центре в Таиланде.

Музыкант был женат один раз. У него остался сын Кристиан. Ему сейчас 30 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что поступают разные сведения о причине смерти музыканта . Некоторые СМИ пишут, что певец умер от цирроза печени. Другие указывают причиной смерти остановку сердца. В последнее время музыкант часто жаловался на проблемы с сердцем и печенью. Его брат и директор Евгений Суслин говорил, что состояние здоровья артиста долгое время «вызывало подозрения». Врачи приезжали к нему почти каждый день. Вечером 1 января к Кельми также вызвали бригаду медиков, но он скончался до их приезда.

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