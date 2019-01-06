В России дважды за неделю устроили жуткую давку за бесплатными конфетами (видео)

Мир

В российском Курске местная ячейка партии ЛДПР в новогодние каникулы дважды устроила раздачу бесплатных конфет местным жителям. Как сообщают российские СМИ, оба раза за бесплатными сладостями образовались очереди и давка.

Первый раз конфеты раздавали во время праздника на площади Рокоссовского. Тогда, по информации партии, за конфетами пришли около 600 человек. Толпа придавила детей. Больше всего получить конфеты хотели пенсионеры. Некоторые пытались пролезть без очереди, но собравшиеся их не пускали.

Вторая раздача бесплатных конфет прошла 5 января у кинотеатра «Сказка». В этом мероприятии приняли участие уже 800 человек. Журналисты «Курских известий» отметили, что за бесплатными конфетами пришли девушки в дорогих шубах, мужчины, дети и пенсионеры. Снова была давка — дети, которых придавили, плакали в толпе. Пожилые люди жаловались, что получают маленькую пенсию. Некоторые возмущались тем, как организовано мероприятие.

В соцсетях мнения по поводу происходящего разделились. Одни отмечают, что людей ничему не учит жизнь, а халява наказуема. Другие возмущаются, что россиян довели до такого положения. Некоторые считают, что сама организация мероприятия была неправильной, а людей политики использовали в своих целях.

Предприимчивые местные жители успели отстоять в очереди по 2−3 раза.

Получить что-то бесплатно стремятся не только малоимущие и пенсионеры, но и люди вполне состоятельные и даже находящиеся на высоких постах госслужащих.

Как ранее писали «ФАКТЫ», бесплатный ремонт был сделан даче семьи спикера российского МИДа Марии Захаровой. Видео показали на российском телевидении в передаче «Дачный ответ». При этом чиновница заявила, что это не является коррупцией. Ее семья давно писала в программу, как и «миллионы других людей», надеясь на бесплатный ремонт.

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