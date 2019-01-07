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Внучка королевы Елизаветы впервые засветилась вместе с бойфрендом, бросившим ради нее невесту с ребенком (фото)

0:29 7 января 2019   236
Принцесса Беатрис
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Папарацци подстерегли внучку британской королевы Елизаветы II принцессу Беатрис с любовником и впервые сфотографировали их вместе. 30-летняя Беатрис Йоркская и 35-летний бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци отдыхают на острове Ламу близ побережья Кении, где у семьи Мапелли Моцци имеется собственный дом. Как пишет Daily Mail, именно на этом острове в 2015 году Эдоардо сделал предложение руки и сердца своей бывшей невесте Даре Хуан, матери его единственного ребенка — двухлетнего Вульфи. И именно на этом острове Эдо и Дара планировали сыграть свадьбу — до того, как Мапелли Моцци бросил Хуан ради принцессы. Сама Дара хранит гордое молчание по этому поводу. А ее отец, бывший сотрудник американского аэрокосмического агентства НАСА, заявил журналистам, что «это несправедливо, но королевская семья слишком могущественна — что тут можно поделать».

Поговаривают, что Беатрис и Эдоардо намерены официально объявить о помолвке в ближайшее время. По информации издания New Idea пара уже обручилась. Это произошло в Нью-Йорке накануне праздников. И принцесса получила в подарок от жениха кольцо с бриллиантом стоимостью 1,7 миллиона долларов.

Роман принцессы (дочери герцога Йоркского принца Эндрю и Сары Фергюсон) и бизнесмена начался в сентябре-октябре прошлого года и развивается стремительно.

На данный момент Беатрис является единственной не имеющей собственной семьи из всех взрослых внуков и внучек королевы — после того, как в минувшем году принц Гарри женился на Меган Маркл, а младшая сестра Беатрис принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола — впервые в истории страны.

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